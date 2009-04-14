8 детей погибли и 40 ранены при обрыве подвесного моста в Перу

09:13, 14 апреля 2009
Мир
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Жертвы упали в каньон с высоты 98 метров

Восемь детей погибли и еще 40 получили тяжелые травмы при обрыве подвесного моста возле высокогорного города Коракора.

Как передает Reuters, большинство пострадавших - дети в возрасте 10-13 лет, но есть и несколько учителей.

Мост в 40 м длинной соединял город и школу.

Жертвы упали в каньон с высоты 98 метров.

 

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