8 детей погибли и 40 ранены при обрыве подвесного моста в Перу
09:13, 14 апреля 2009Мир
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Жертвы упали в каньон с высоты 98 метров
Восемь детей погибли и еще 40 получили тяжелые травмы при обрыве подвесного моста возле высокогорного города Коракора.
Как передает Reuters, большинство пострадавших - дети в возрасте 10-13 лет, но есть и несколько учителей.
Мост в 40 м длинной соединял город и школу.
Жертвы упали в каньон с высоты 98 метров.
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