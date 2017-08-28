В американском городе Беркли на антирасистском митинге произошли стычки
04:33, 28 августа 2017Мир
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Короткие стычки начались, когда несколько десятков протестующих со стороны левых сил окружили и начали кричать на группу правых демонстрантов.
Несколько человек были арестованы / фото АР
Тысячи людей вышли на "митинг против ненависти" в воскресенье в городе Беркли в Калифорнии в ответ на запланированный протест правых.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Несколько человек были арестованы за нарушение правил о закрытии лица и ношение предметов, запрещенных органами власти.
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Напряженные, но короткие стычки начались, когда несколько десятков протестующих со стороны левых сил окружили и начали кричать на группу правых демонстрантов.
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