В Германии заявили о высокой вероятности вмешательства РФ в выборы в Бундестаг

03:19, 28 августа 2017
Мир
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Сейчас российские разведслужбы продолжают интенсивную деятельность на территории Германии, заявили в правительстве ФРГ.

Здание Бундестага, иллюстрация / REUTERS

Федеральное ведомство по охране конституции Германии опасается, что Москва попытается вмешаться в запланированные на 24 сентября выборы в Бундестаг.

Об этом глава ведомства Ханс-Георг Масен сообщил в интервью Welt am Sonntag, передает «Эспрессо ТВ».

"Мы исходим из того, что Россия в состоянии начать кампанию по дезинформации в связи с выборами в Бундестаг", - подчеркнул руководитель германской контрразведки.

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При этом он оговорился, что подобные методы могут и не соответствовать "нынешней политической повестке дня Кремля".

"Возможно, там также не заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений с Германией", - не исключил Масен.

Основные опасения спецслужб связаны с тем, что в результате атак хакеров, действующих в интересах Кремля, могли быть похищены большие объемы конфиденциальной информации. Одно из таких кибернападений на серверы Бундестага было сделано весной 2015 года.

"Спецслужбы практически не в состоянии привести юридически обоснованные доказательства того, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями на бундестаг", - сказал Масен.

Однако, по оценкам его ведомства, вероятность подобного сценария "очень высокая". Кроме того, российские разведслужбы "продолжают интенсивную деятельность на территории Германии, подчеркнул он.

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Теги: #выборы в Бундестаг#вмешательство России в выборы