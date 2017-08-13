В Германии перед выборами в Бундестаг заверили, что система защищена от хакерских атак

Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер уверяет, что избирательная система Германия хорошо защищена от возможных хакерских атак, которые могут быть совершены во время выборов в Бундестаг 24 сентября. Об этом он заявил в интервью агентству dpa сегодня, передает Deutsche Welle.

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"В худшем случае атака может задержать оглашение предварительных официальных результатов голосования", - считает Заррайтер.

Отмечается, что возглавляемое им ведомство тесно сотрудничает с федеральным ведомством по безопасности информационных технологий.

Во время подготовки к голосованию 24 сентября проводятся комплексные технические тесты системы и отработки различных ситуаций, например, безопасную передачу данных в случае сбоев в энергоснабжении, добавил Заррайтер.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предполагал, что Россия будет пытаться повлиять на результаты выборов в Бундестаг. Он напомнил о кибератаку на Бундестаг, совершенную 2015 года, во время которой хакеры похитили большое количество информации. Министр также предполагал, что часть этой информации скоро всплывет.