В Германии перед выборами в Бундестаг заверили, что система защищена от хакерских атак
Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предполагал, что Россия будет пытаться повлиять на результаты выборов в Бундестаг.
Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер уверяет, что избирательная система Германия хорошо защищена от возможных хакерских атак, которые могут быть совершены во время выборов в Бундестаг 24 сентября. Об этом он заявил в интервью агентству dpa сегодня, передает Deutsche Welle.
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"В худшем случае атака может задержать оглашение предварительных официальных результатов голосования", - считает Заррайтер.
Отмечается, что возглавляемое им ведомство тесно сотрудничает с федеральным ведомством по безопасности информационных технологий.
Во время подготовки к голосованию 24 сентября проводятся комплексные технические тесты системы и отработки различных ситуаций, например, безопасную передачу данных в случае сбоев в энергоснабжении, добавил Заррайтер.
Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предполагал, что Россия будет пытаться повлиять на результаты выборов в Бундестаг. Он напомнил о кибератаку на Бундестаг, совершенную 2015 года, во время которой хакеры похитили большое количество информации. Министр также предполагал, что часть этой информации скоро всплывет.