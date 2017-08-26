В Турции арестовали предполагаемого главаря "Исламского государства"

В турецкой провинции Эскишехир суд арестовал предполагаемого командира террористической группировки Исламское государство, сообщает издание Hurriyet Daily News.

"41-летний иракский человек, идентифицирован только инициалами CET, был арестован 26 августа после того, как его задержали во время полицейского рейда в гостинице в центре Эскишехир", - говорится в сообщении.

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Согласно полученным данным ранее подозреваемый находился в иракской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Однако ему удалось сбежать из тюрьмы при помощи джихадистов.

Еще четыре человека, подозреваемых в связях с так называемым командиром и деловые, после прохождения необходимых процедур в полиции были направлены в специальные центры для депортации.

Ранее сообщалось, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала список 173 террористов Исламского государства, которые могут отправить в Европу для осуществления терактов в отместку за военные поражения на Ближнем Востоке.