ИГ использовала компании в Уэльсе для финансирования терактов - СМИ

Согласно документам ФБР, "Исламское государство" доставило в Испанию оборудование для терактов через сеть компаний в столице Уэльса Кардиффе. Об этом пишет издание The Sunday Times, передает republic.

В частности, ИГИЛ направило в Испанию беспилотники, с помощью которых боевики могут установить "целевые местоположения". Одной из фирм-посредников была Advance Technology Global. По предварительным данным издания, она зарегистрирована на вымышленного человека с именем Питер Сорен, числящемся акционером и главой компании.

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Как пишет The Sunday Times, под этим псевдонимом, предположительно, скрывается Сифум Суян – IT-специалист родом из Бангладеш, который в 2014 году уехал со своей семьей из Уэльса в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Суян занимался разработкой хакерских атак "Исламского государства" и участвовал с создании оружия. Позднее его убили в Ракке.

Кроме того, через компании в Уэльсе ИГИЛ отправило около $7,7 тысяч связанному с "Исламским государством" Мохамеду Элшинави в американский штат Мэриленд.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Полиция Испании позже заявила о ликвидации сети террористов, в Каталонии с этим не согласны.