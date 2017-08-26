Нет места в тюрьмах: в Турции выпустят 3 тысячи осужденных

Более 3 тысяч осужденных покинут тюрьмы, чтобы освободить места в тюрьмах для других осужденных. Соответствующий указ был подписан в пятницу и предусматривает немедленное освобождение осужденных, сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

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Освобождению подлежат осужденные, которые попали в тюрьму не по обвинениям в терроризме, причастности к попытке переворота или сексуальных преступлениях.

В придачу 10 тысяч заключенных будут переведены из закрытых тюрем в тюрьмы открытого типа.

В августе прошлого года Турция для того, чтобы освободить места в тюрьмах, выпустила на свободу 38 тысяч осужденных за нетяжкие преступления.

Всего в Турции насчитывается 381 тюрьма, 139 из них были построены в последние 10 лет, а 38 – в течение последнего года. Сейчас в стране будут 76 новых тюрем.

В общем в турецких тюрьмах находятся более 200 тысяч узников.