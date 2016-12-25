Турция построит 175 новых тюрем в 2017 году - СМИ

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в 2017 году будет построено 175 новых тюрем и проинформировал, что по состоянию на октябрь 2016 года в 372 турецких тюрьмах находилось 194 тысячи заключенных, сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

"Боздаг заявил, что турецкие тюрьмы могут вместить 189 тысяч человек, и проинформировал, что в 2017 году будет построено 175 новых тюрем", - говорится в сообщении.

По его словам, по состоянию на октябрь 2016 года в 372 тюрьмах находились 194 973 человека.

"Турция решила выпустить 38 тысяч осужденных в августе для того, чтобы освободить место для предполагаемых заговорщиков в отношении правительства после июльской попытки переворота", - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 человек. Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии. Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну. За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.