В США известный голливудский актер пожертвовал $1 миллион на борьбу с неонацистами

13:43, 23 августа 2017
Мир
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Средства пожертвовал фонд Джорджа Клуни и его жены Амаль.

Фонд Клуни перечислил средства до Южного правового центра борьбы с бедностью / фото Tv.ua

В США Фонд голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $ 1 миллион на бортьбу с группами ненависти после недавних националистических столкновений в Шарлоттсвилле. Об этом пишет Variety.

Средства направлены в Южный правовой центр борьбы с бедностью.

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«Мы гордимся тем, что поддерживаем Южный центр борьбы с бедностью в его усилиях по предотвращению насильственного экстремизма в Соединенных Штатах. То, что произошло в Шарлоттсвилле, и то, что происходит в общинах по всей нашей стране, требует нашего коллективного участия, чтобы противостоять ненависти», - сказали Джордж и Амаль в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН ранее, 12 августа неонацисты провели в Шарлоттсвилле стихийную факельное шествие, требуя от местной власти отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду. Спровоцированные радикалами беспорядки продолжались несколько дней, 33 человека пострадали, трое погибли.

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