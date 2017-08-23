Россия заявила о подготовке ответных санкций против США

Россия заявила о намерении подготовить "неизбежные ответные меры" на расширение антироссийских санкций США.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон вновь "наступил на те же грабли", когда Минфин США 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки. Под ограничения попали 4 россиянина и одна компания за поддержку ядерной программы КНДР.

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"Заданный еще Администрацией Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", – сказано в сообщении.

"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – добавили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз россиянам. Такой шаг в ведомстве аргументировали тем, что "решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремление России к улучшению двусторонних отношений".

1 сентября 2017 года процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.