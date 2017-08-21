Величественный символ Лондона Биг-Бен замолчал на четыре года
16:01, 21 августа 2017Мир
485 0
21 августа, прозвучал последний бой часов в полдень. Теперь услышать Биг-Бен можно будет лишь по особым случаям, например, в Новый год.
Иллюстрация / REUTERS
В Лондоне башенные часы Вестминстерского дворца, более известные как Биг-Бен, замолчали на четыре года из-за ремонта. Об этом сообщает «Би-би-си».
В понедельник, 21 августа, прозвучал последний бой часов в полдень. Теперь услышать Биг-Бен можно будет лишь по особым случаям, например, в Новый год.
Читайте такжеТереза Мэй назвала неправильным "молчание" Биг-Бена
Ранее сообщалось, что парламент Великобритании намерен пересмотреть план реконструкции башни Елизаветы, согласно которому Биг-Бен замолчит до 2021 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter