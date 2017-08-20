В Бельгии автомобиль намеренно наехал на группу людей: есть пострадавшие

В бельгийской коммуне Бертри в ночь на воскресенье автомобиль намеренно наехал на нескольких людей.

Об этом сообщает сайт msn.com со ссылкой на прокуратуру Люксембурга (бельгийская провинция – ред.).

Сообщается, что по крайней мере четыре человека получили травмы. Три человека, находившиеся в автомобиле, были арестованы.

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Инцидент, в результате которого пострадали участники вечеринки на открытом воздухе, произошел примерно в 3:30 утра. По информации прокуратуры, после ДТП началась погоня полиции за виновниками происшествия. Нарушителей задержали около 4:50.

Четыре человека, получившие ранения, были доставлены в больницы, один из пострадавших оказался в тяжелом состоянии.

Продолжается расследование инцидента, прокуратура отрицает, что это была террористическая атака.