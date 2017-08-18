Кровавый четверг: что известно о терактах в Испании, которые произошли накануне (видео)

Вечером 17 августа в Испании произошло 2 теракта. В туристическом квартале Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. В результате инцидента пострадали граждане 18 стран. По меньшей мере 13 человек погибли, еще более 100 человек ранены. В МИД сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

Чуть позже в городке Камбрильс под Барселоной нападавшие сбили минивэном несколько человек. В результате атаки ранены 7 прохожих и полицейский. Правоохранители ликвидировали 5 террористов, на которых были пояса смертников.

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Власти Испании считает, что За терактом в барселоне стоит группа из 8 человек. Полиция предполагает, что теракт в Камбрильсе связан с наездом на пешеходов в Барселоне и взрывом в жилом доме в Альканаре, который произошел накануне. Ответственность за теракт в Барселоне взяло "Исламское государство".