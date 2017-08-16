В Индии семья заживо сожгла свою родственницу, потому что считала ее ведьмой

В Индии семья из пяти человек заживо сожгла свою родственницу, потому что считала ее ведьмой. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации издания, 40-летней женщине сначала выкололи глаза раскаленным углем. Также известно, что в насилии над женщиной принимали участие двое девушек-подростков.

Читайте такжеВ Индии 60 детей умерли из-за нехватки кислорода в больнице

Пятерых человек, в том числе двух племянников убитой, арестовали.

Как сообщал УНИАН ранее, на Днепропетровщине женщина получила 60 процентов ожогов тела, когда 51-летний мужчина облил ее бензином за то, что она не пошла хлопотать по хозяйству.

Перед этим супруги употребляло алкоголь. После отказа женщины идти в коровник разъяренный мужчина поджег ее. Когда же увидел сильное пламя, испугался и начал спасать жену. Потерпевшая находится в больнице, ее мужчине объявили о подозрении и избирается мера пресечения.