Столкновение поездов в Египте: количество погибших выросло до 36, более 100 пострадали (фото, видео)

Количество погибших в результате столкновения двух поездов на севере Египта увеличилось до 36, более 100 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла в египетской Александрии. Официальных данных о причинах столкновения нет. По данным источников, авария могла произойти из-за ошибки при переводе стрелок.

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МИД в настоящее время неизвестно, пострадали ли украинцы в железнодорожной катастрофе в Египте, поскольку полиция Египта еще не предоставила информацию о гражданстве погибших или пострадавших. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По Египту нет информации, потому что полиция еще не сообщила гражданство погибших и пострадавших. Поэтому на данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших и погибших иностранцы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно о 21 погибшем и 55 раненых.