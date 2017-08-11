Деморализующий жест: в Госдепе раскритиковали благодарность Трампа в адрес Путина

12:09, 11 августа 2017
Мир
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В Госдепе подчеркнули, что такая благодарность - непочтительный жест в отношении людей, которые служат своей стране.

Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

В Госдепартаменте США возмущены в связи с благодарностью Дональда Трампа в адрес Владимира Путина за высылку американских дипломатов, пишет Politico со ссылкой на источники в Госдепе.

Один из американских дипломатов, работающих за рубежом, назвал слова американского президента «возмутительным».

"Это настолько невероятно деморализующий и непочтительный жест в отношении людей, которые служат своей стране», - сказал он.

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Еще один из дипломатов подчеркнул, что в Госдепе многие обеспокоенных таким заявлением Трампа.

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша-младшего Николас Бернс назвал заявление Трампа "предосудительным".

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп поблагодарил президенту РФ Владимиру Путину за сокращение штата американских дипмиссий в России.

Отвечая на вопрос о возможной ответ Путину на требование освободить 755 сотрудников посольств и консульств, Трамп заявил: «Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы стараемся сократить расходы на персонал».

«Мы сэкономим много денег», — заявил он.

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