Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов США из России (видео)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сокращения штата американских дипмиссий в России, сообщает телеканал CNBC.

Отвечая на вопрос о возможном ответе Путину на требование уволить 755 сотрудников посольств и консульств, Трамп заявил: «Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на персонал».

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«Мы сэкономим много денег», — заявил он.

Напомним, после принятия в Конгрессе США в конце июля новых санкций против России Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссий в РФ до 455 человек. Как оказалось, уволены будут 755 человек, в том числе граждане РФ. Также Россия лишила США посольской дачи в Серебряном бору и склада.