Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов США из России (видео)
Трамп уверен, что таким образом "США сэкономят много денег".
Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сокращения штата американских дипмиссий в России, сообщает телеканал CNBC.
Отвечая на вопрос о возможном ответе Путину на требование уволить 755 сотрудников посольств и консульств, Трамп заявил: «Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на персонал».
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«Мы сэкономим много денег», — заявил он.
Напомним, после принятия в Конгрессе США в конце июля новых санкций против России Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссий в РФ до 455 человек. Как оказалось, уволены будут 755 человек, в том числе граждане РФ. Также Россия лишила США посольской дачи в Серебряном бору и склада.