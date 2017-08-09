Северная Корея отпустила канадского пастора, приговоренного к пожизненному заключению

Северная Корея освободила канадского пастора Хён Су Лим через 2,5 года после заключения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на KCNA.

Хён Су Лим был освобожден в среду, 8 августа, "из гуманитарных соображений" по состоянию здоровья решением высшего суда КНДР.

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Пастор был осужден на пожизненные каторжные работы после того, как его признали виновным в попытках подрыва государственного строя КНДР в декабре 2015 года. Здоровье 62-летнего мужчины ухудшилось во время пребывания в КНДР, и он сильно похудел.

Хён Су Лим, занимался благотворительной деятельностью, и с 1997 года в общей сложности посетил Северную Корею более ста раз.

Как сообщал УНИАН, 13 июня этого года власти КНДР освободили 22-летнего американского студента Отто Уормбира, приговоренного в 2016 году к 15 годам тюрьмы, в состоянии комы. По словам родственников, в кому он впал в марте 2016 года.

Отто Уормбир умер 19 июня в США после возвращения из КНДР в состоянии комы. По словам родственников Уормбира, причиной его смерти стали последствия заключения в тюрьме в КНДР.

В США у него диагностировали поражения отделов головного мозга, а также значительное отмирание его тканей. Медики считают, что причиной поражения мозга Уормбира могло стать кислородное голодание.

По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в марте 2016 года его приговорили к 15 годам каторги за попытку забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.