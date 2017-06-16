Непонимание речи и отмирание мозга: медики осмотрели американского студента после более года тюрьмы в КНДР

Американскому 22-летнему студенту Отто Уормбиру, который 17 месяцев провел в тюрьме Северной Кореи по подозрению в попытке украсть флаг, диагностировали поражения отделов головного мозга, а также значительное отмирание его тканей. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что сейчас состояние студента стабильное, однако он не демонстрирует никаких признаков понимания языка. Юноша также не реагирует на окружение.

Читайте такжеВ Корее на границе с КНДР нашли дрона-шпиона за американской системой ПРО – Reuters

Директор подразделения неврологии в медицинском центре Университета Цинциннати Дэниел Кантер рассказал, что бывший узник КНДР ничего не говорит и не способен делать каких-либо целенаправленных действий.

Медики считают, что причиной поражения мозга Уормбира могло стать кислородное голодание.

Как сообщал УНИАН ранее, власти КНДР освободили американского студента Отто Уормбира, осужденного в 2016 году до 15 лет тюрьмы.

Родители студента рассказали The Washington Post, что их сын находится в состоянии комы. Представители КНДР сообщили семье Уормбира, что вскоре после суда у него диагностировали ботулизм. По утверждению северокорейской стороны, Уормбир упал в кому, когда принял снотворное.