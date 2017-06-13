КНДР освободила в состоянии комы американского студента, приговоренного к 15 годам

Власти КНДР освободили американского студента Отто Уормбира, приговоренного в 2016 году к 15 годам тюрьмы. Об освобождении Уормбира сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Родители студента рассказали The Washington Post, что их сын находится в состоянии комы. Представители КНДР сообщили семье Уормбира, что вскоре после суда у него диагностировали ботулизм. По утверждению северокорейской стороны, Уормбир впал в кому, когда принял снотворное.

По данным The Washington Post, Уормбира уже отправили из КНДР в США. Ожидается, что его доставят в Америку самолетом к вечеру 13 июня, после промежуточной посадки в Японии.

Тиллерсон сообщил, что США и Северная Корея обсуждают вопрос об освобождении еще трех американских граждан, которые остаются под стражей в КНДР, пишет "Медуза".

Новости об освобождении Уормбира совпали с визитом в КНДР в прошлом известного баскетболиста Денниса Родмана. Он рассказал журналистам, что едет в Пхеньян повидать друзей и не занимается освобождением задержанных в КНДР американцев. Также он отметил, что хочет «открыть дверь» в КНДР для президента США Дональда Трампа, но не стал говорить, знает ли миллиардер о его поездке. В посольстве США в Токио заявили, что Родман находится в КНДР с визитом как обычный гражданин.