В США умер освобожденный из тюрьмы в КНДР в состоянии комы американский студент

Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родители, передает Reuters.

Уормбир умер в 14:20 по восточному дневному времени (EDT, 21:20 по киевскому времени) в больнице Цинциннати.

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По словам родственников Уормбира, причиной его смерти стали последствия заключения в тюрьме в КНДР.

«К сожалению, ужасное и жестокое обращение, в которых нашего сына содержали в Северной Корее, привели к его смерти, которой мы никак не смогли избежать», - заявили родители Уормбира.

Напомним, 13 июня власти КНДР освободили 22-летнего американского студента Отто Уормбира, приговоренного в 2016 году к 15 годам тюрьмы, в состоянии комы. По словам родственников, в кому он впал в марте 2016 года.

В США у него диагностировали поражения отделов головного мозга, а также значительное отмирание его тканей. Медики считают, что причиной поражения мозга Уормбира могло стать кислородное голодание.

По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в марте 2016 года его приговорили к 15 годам каторги за попытку забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.

21-летний на тот момент Уормбир был обвинен в преступлении против государства, а также в сотрудничестве с секретной студенческой организацией и ЦРУ.

Северокорейские СМИ назвали кражу плаката "попыткой подорвать единство северокорейского народа". На суде американец рассказывал, что на родине его "спровоцировали к совершению преступления против иностранного государства".

Международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, уверены, что власти Северной Кореи, как и во многих других случаях, применяли к Уормбиру пытки или угрозы.