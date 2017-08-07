Трех граждан Германии задержали в Варшаве за надругательство над польским флагом

Полиция Варшавы задержала трех граждан Германии, которых обвиняют в надругательстве над польским флагом. Об этом сообщает RMF24, передает Европейская правда.

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Сообщается, что троих мужчин в возрасте от 21 до 25 лет заметил ночью в центре Варшавы оператор городского мониторинга.

Молодые люди сняли со стены одного из домов бело-красный флаг и потоптались по нему. Согласно польскому уголовному кодексу, оскорбление или уничтожение флага или другого символа государства задержанным может грозить до года лишения свободы.