Трех граждан Германии задержали в Варшаве за надругательство над польским флагом
16:49, 07 августа 2017Мир
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Молодые люди сняли со стены одного из домов бело-красный флаг и потоптались по нему.
Задержанным может грозить до года лишения свободы / Фото via coltera flickr.com
Полиция Варшавы задержала трех граждан Германии, которых обвиняют в надругательстве над польским флагом. Об этом сообщает RMF24, передает Европейская правда.
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Сообщается, что троих мужчин в возрасте от 21 до 25 лет заметил ночью в центре Варшавы оператор городского мониторинга.
Молодые люди сняли со стены одного из домов бело-красный флаг и потоптались по нему. Согласно польскому уголовному кодексу, оскорбление или уничтожение флага или другого символа государства задержанным может грозить до года лишения свободы.
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