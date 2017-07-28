В Калифорнии трое заключенных сняли процесс своего побега из тюрьмы (видео)
11:57, 28 июля 2017Курьёзы
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В Калифорнии трое заключенных сняли процесс своего побега из тюрьмы
Заключенные сорвали решетку вентиляции, вскарабкались на крышу, потом сплели из простыней веревку и спустились на землю. Тюрьму они покинули на тюремном фургоне, водителя которого взяли в заложники. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Все свои действия заключенные сняли на камеру телефона. Поймали всю троицу через несколько суток. Они были осуждены за убийство и за покушение на убийство.
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В тюрьме рассказали, что это первый побег за последние 20 лет. Теперь кинематографическим талантам преступников обещают отыскать достойное применение за решеткой.
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