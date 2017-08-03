Отношения НАТО с РФ сейчас самые сложные с момента завершения "холодной войны" - Столтенберг

По мнению генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга, нынешние отношения между Россией и НАТО переживают не лучшую фазу.

Об этом он заявил в четверг, 3 августа, в интервью телеканалу CNN, передает Deutsche Welle.

По словам Столтенберга, к этому привела роль России в "дестабилизации" ситуации на Востоке Украине. "Думаю, было бы правильно утверждать, что отношения НАТО с Россией значительно сложнее, чем это было когда-либо с момента завершения "холодной войны", - сказал генсек НАТО.

Читайте такжеМедведев заявил, что надежде на улучшение отношений с США положен конец

Он добавил, что после завершения "холодной войны" в НАТО надеялись развивать "тесное партнерство" с Россией. "Однако особенно после незаконной аннексии Крыма 2014 года и длительной дестабилизации россиянами (ситуации, - ред.) на востоке Украины отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились", - признал генсек Альянса.

Впрочем, он также указал на готовность вести "политический диалог" с Россией с целью избежание "эскалации" и "новой холодной войны".

Перед этим похожую оценку нынешнему состоянию отношений с Россией сделал президент США Дональд Трамп. Он назвал нынешнее состояние двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой "низким" за всю историю контактов между двумя странами и обвинил в этом Конгресс США.

Между тем, подобные заявления прозвучали и из Москвы. В МИД России, отрицая недавнее заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что Россия пытается пересмотреть границы балканских стран, сказали, что риторика Вашингтона в отношении Москвы "все глубже скатывается до примитивных идеологизированных штампов времен "холодной войны".