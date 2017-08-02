Взрыв в шиитской мечети в Афганистане: количество погибших возросло до 50 человек

В Афганистане в шиитской мечети в городе Герате 1 августа произошел взрыв. В результате погибли, по меньшей мере, 50 человек, сообщает "Аль-Джазира".

Взрыв устроил смертник. По некоторым данным, кроме него в нападении участвовал боевик с огнестрельным оружием. Нападение произошло во время вечерней молитвы. В мечети находились около 300 человек.

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Ранее УНИАН сообщал, что пока неизвестно, кто стоит за терактом. Ранее члены группировки "Исламское государство" совершили серию нападений на шиитские культовые сооружение. Впрочем, нередко ответственность за теракты в Афганистане брали на себя боевики движения "Талибан". В этом году только в столице страны Кабуле зафиксировано 11 серьезных терактов, в результате чего погибли или получили ранения более тысячи человек.