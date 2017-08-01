Десятки человек погибли в результате атаки смертников на мечеть в Афганистане

Одна из мечетей в расположенном на западе Афганистана городе Герат стала мишенью атаки террористов-смертников. В результате совершенного во вторник, 1 августа, теракта погибло по меньшей мере 25 человек, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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По имеющимся данным, именно такое количество тел привезли в самую большую больницу города. Так же в эту больницу доставили 35 пострадавших с различными телесными повреждениями, отметил представитель местных медучреждений.

В тоже время, по данным телеканала Al Jazeera, в результате погибли, по меньшей мере, 50 человек. По некоторым данным, кроме смертника в нападении участвовал боевик с огнестрельным оружием. В мечети находились около 300 человек.

Сейчас продолжаются попытки установить количество тел и раненых, которых могли доставить в другие медицинские учреждения города. Поэтому число погибших и раненых в результате нападения еще может вырасти, говорят в органах здравоохранения.

По данным местных СМИ, нападение было совершено на шиитскую мечеть. Пока неизвестно, кто стоит за терактом. Ранее члены группировки "Исламское государство" совершили серию нападений на шиитские культовые сооружение. Впрочем, нередко ответственность за теракты в Афганистане брали на себя боевики движения "Талибан".

В этом году только в столице страны Кабуле зафиксировано 11 серьезных терактов, в результате чего погибли или получили ранения более тысячи человек.