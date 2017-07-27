В США один человек погиб, еще семь пострадали во время аварии на аттракционе (видео)

В американском штате Огайо люди сорвались с аттракциона в парке развлечений. Трагедия произошла, когда от аттракциона, который раскачивает посетителей, отвалились сиденья, в результате чего люди упали на землю. Погибший 18-летний парень пролетел около 15 метров.

Трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Что именно привело к несчастному случаю – теперь выясняют следователи.

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Организаторы ярмарки, на котором произошла авария, говорят, что аттракцион несколько раз проверяли, прежде чем пустить на него людей.