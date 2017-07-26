Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне
02:53, 26 июля 2017Мир
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Также названы даты проведения конкурса в Лиссабоне.
Лиссабон примет Евровидение-2018 / фото ebu.ch
Песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне, сообщает Европейский вещательный союз.
Первый и второй полуфиналы конкурса должны состояться 8 и 10 мая 2018 года, а финал запланирован на 12 мая.
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На право принимать конкурс претендовали также португальские города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.
Как сообщал УНИАН, победителем Евровидения-2017, финал которого прошел в Киеве 13 мая, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Отметим, что представитель Португалии впервые победил в этом конкурсе за все время его существования.
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