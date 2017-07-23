Возле Исландии нашли затонувшее в начале войны нацистское судно с 4 тоннами золота

Группа британских охотников за сокровищами нашла сундук с золотом нацистов, стоимость которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает Daily Mail, немецкое грузовое судно затонуло у побережья Исландии.

Исследователи британской компании Advanced Marine Services обнаружили ящик, содержащий до четырех тонн ценного металла. Предполагается, что золото было взято из банков Южной Америки и загружено в судно SS Minden, которое затонуло в 1939 году.

Вероятно, судно пошло на дно на расстоянии 120 миль (193 км – ред.) на юго-восток от Исландии 24 сентября 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны.

Advanced Marine Services обратилась к исландскому правительству с надеждой получить разрешение сделать отверстие в корабле, чтобы добраться к ящику с золотом.

Охотники за сокровищами хотят отправить содержимое сундука в Великобританию, пишет The Sun.

Ранее в этом году группу британских исследователей обвиняли в поисках обломков немецкого грузового судна без надлежащего лицензирования.

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Директор исландской береговой охраны Георг Ларусон, сообщил, что британцы не имеют разрешения на поиск в исландских водах.

Отмечается, что SS Minden начал свой путь из Бразилии 6 сентября 1939 г. после того, как служащие банка Banco Germanico, дочки German Dresdner bank, помогли загрузить груз на судно.

Когда корабль был замечен британскими крейсерами HMS Calypso и HMS Danedin, Адольф Гитлер приказал капитану SS Minden намеренно потопить корабль, чтобы Королевский флот не захватил груз.

Экипаж Minden был спасен британским кораблем Danedin и доставлен на военно-морскую базу Scapa Flow на Оркнейских островах в Шотландии.