В Аргентине найден клад с нацистскими артефактами (видео)

Полиция обнаружила тайник в доме неподалеку от Буэнос-Айреса, в котором оказалась, предположительно, самая большая коллекция нацистских артефактов в истории страны. Об этом сообщает Associated Press.

В общей сложности найдено 75 предметов, в том числе бюст Адольфа Гитлера, фигура нацистского орла и песочные часы со свастикой. Власти Аргентины полагают, что нашли артефакты, которые принадлежали высокопоставленным чиновникам Третьего рейха.

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«Наши предварительные исследования показали, что это оригинальные артефакты», — сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих, добавив, что рядом с ними найдены фотографии нацистов, позирующих с этими предметами.

В настоящее время полиция пытается установить, кто доставил артефакты в Аргентину.

Ранее сообщалось, что картины Гитлера выставлены на торги.