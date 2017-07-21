Великобритания хочет оставить открытыми границы для жителей ЕС еще на 2 года

Правительство Терезы Мэй хочет предложить гражданам ЕС свободное передвижение по Британии на срок до двух лет после Brexit

Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на издание The Times.

Отмечается, что британский канцлер Филипп Хэммонд говорит, что имеет поддержку всех министров в вопросе относительно соглашения между ЕС и Британией после того, как последняя выйдет из организации в 2019 году. Таким образом, новый иммиграционный режим вступит в силу после двухлетнего периода.

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Несмотря на это, накануне в Евросоюзе заявили, что намерены ограничить свободное передвижение британцев. Таким образом, они будут иметь право оставаться в стране, где они живут, но утратят автоматическое право жить или работать в другом государстве ЕС.