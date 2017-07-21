Великобритания хочет оставить открытыми границы для жителей ЕС еще на 2 года

12:41, 21 июля 2017
Мир
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Таким образом, новый иммиграционный режим вступит в силу после двухлетнего периода.

Иллюстрация REUTERS

Правительство Терезы Мэй хочет предложить гражданам ЕС свободное передвижение по Британии на срок до двух лет после Brexit

Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на издание The Times.

Отмечается, что британский канцлер Филипп Хэммонд говорит, что имеет поддержку всех министров в вопросе относительно соглашения между ЕС и Британией после того, как последняя выйдет из организации в 2019 году. Таким образом, новый иммиграционный режим вступит в силу после двухлетнего периода.

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Несмотря на это, накануне в Евросоюзе заявили, что намерены ограничить свободное передвижение британцев. Таким образом, они будут иметь право оставаться в стране, где они живут, но утратят автоматическое право жить или работать в другом государстве ЕС.

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Теги: #Тереза Мэй#Brexit#границы ЕС#передвижение по Британии#граждани ЕС