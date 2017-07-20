Жена премьера Японии могла скрыть знание английского, чтобы проигнорировать Трампа - СМИ

По мнению издания Independent, супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ могла притворяться незнающей английский язык, чтобы не общаться с президентом США Дональдом Трампом.

В своем последнем интервью изданию The New York Times Трамп посетовал на то, что супруга Синдзо Абэ не знает ни слова по-английски. Во время ужина на саммите стран G20, Трамп сидел рядом с супругой премьер-министра Абэ, которого, по его словам, считает «потрясающим человеком, а ее — потрясающей женщиной, однако не говорящей по-английски».

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На вопрос журналиста о ее знаниях, Трамп заявил, что она не знает даже слова «привет», и весь ужин, который длился почти два часа, она молчала.

Однако один из журналистов издания подчеркнула, что у миссис Абэ превосходный английский, указав на ее выступление на одном из симпозиумов на английском языке. Как отмечает издание, «возможно, первая леди Японии сознательно молчала во время обеда, чтобы не общаться с президентом Трампом».