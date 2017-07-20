Трамп жалеет о назначении Сешнса генпрокурором

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не назначал бы на должность генерального прокурора Джеффа Сешнса, если бы знал, что тот возьмет самоотвод по надзору за расследованием подозрений связей команды Трампа с Россией. Об этом 71-летний политик заявил в интервью изданию The New York Times, опубликованном в среду, 19 июля, как пишет DW.

"Он (Сешнс. - Ред.) должен был бы сказать мне об этом до согласия на должность, тогда бы я выбрал кого-то другого", - заявил Трамп и назвал решение генпрокурора "очень несправедливым к президенту". По словам главы Белого дома, Сешнс также дал "плохие ответы" относительно своих связей с россиянами, которые он возразил на слушаниях в Сенате.

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Сешнс, который один из первых среди республиканцев поддержал кандидатуру Трампа на выборах, отстранился от расследования, поскольку сам как минимум дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком. В итоге минюст США назначил для рассмотрения дела специального прокурора Роберта Мюллера.

Трамп также раскритиковал уволенного директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми за попытку использовать компромат ради сохранения должности. Преемника последнего, действующего исполняющего обязанности Эндрю Маккейба, Трамп обвинил в конфликте интересов. Конфликт интересов он забросил и Мюллеру, поскольку рассматривал его кандидатом на должность директора ФБР.