Евросоюз частично профинансирует расследование военных преступлений в Сирии

В среду, 19 июля, в Брюсселе объявили о выделении 1,5 миллиона евро на поддержку Международного механизма беспристрастного и независимого расследования серьезных нарушений международного права, совершенных в Сирии с марта 2011 года. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

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В сообщении Еврокомиссии отмечается, что этот механизм должен "помочь привлечь к ответственности" лиц, причастных к совершению этих преступлений.

"Справедливость для жертв имеет ключевое значение для настоящего и всеобъемлющего процесса примирения в Сирии. Поэтому виновные в совершении военных преступлений должны ответить за свои действия, и как можно скорее", - заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

ЕС также подтвердил приверженность политическому процессу в Сирии под эгидой ООН. Решение об учреждении Международного механизма беспристрастного и независимого расследования в Сирии было принято в конце декабря 2016 года Советом Безопасности ООН специальной резолюцией. Расследовать будут преступления, совершенные всеми сторонами конфликта в Сирии, отмечалось тогда в резолюции Совбеза ООН.