Россия и Китай проведут совместные военные учения в Балтийском море

В акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдут российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2017", сообщает сайт минобороны РФ.

Согласно информации российского ведомства, в учениях будут задействованы около 10 кораблей и судов различных классов, более 10 самолетов и вертолетов от ВМФ РФ и ВМС Китая.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму подняли по тревоге российский флот "Основными целями учений являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей", - говорится в сообщении.

21 июля отряд китайских кораблей прибудет в Балтийск, в этот же день состоится торжественная церемония открытия учений. Активная фаза маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря.

Совместные ученияРФ и Китая проводятся с 2012 года.