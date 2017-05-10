В Пентагоне заявили, что из-за российских учений в Прибалтику могут направить дополнительные ПВО

Американские военные усилят наблюдение за передвижениями российских войск в балтийском регионе во время масштабных российско-белорусских учений "Запад"-2017, запланированных на осень. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет The Washington Post.

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Учения "Запад" проводятся каждые четыре года на территории России, Беларуси и Калининградской области РФ. В это время российские войска будут находиться у границ Польши, Литвы и Латвии.

По оценкам американских военных, в учениях примут участие 70-100 тысяч военных РФ. При этом они могут попытаться обновить некоторое постоянно дислоцирующееся в регионе оборудование. В частности, чиновники ожидают, что российская ПРО в Калининграде будет усилена установками "Искандер", которые могут использовать ракеты с ядерными боеголовками.

В преддверии учений в августе и сентябре США отправят военные корабли в Балтийское море и возьмут под контроль патрулирование воздушного пространства в регионе.

"Мы доставим сюда все необходимое", - сказал министр обороны США Джим Мэттис в среду в ходе визита в Литву.

Министр также сказал, что у него "нет проблем" с предстоящими учениями РФ, добавив, что это обычное дело, и он надеется, что "оно останется обычным делом".

Ряд стран балтийского региона рассматривают возможность разместить дополнительные наземные средства ПВО, сообщил один из представителей Пентагона. Он добавил, что Соединенные Штаты могут также развернуть зенитные ракетные батареи Patriot на время российских учений Запад, если это понадобится. "Патриот" может перехватывать самолеты и баллистические ракеты.