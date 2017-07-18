Оппозиция Венесуэлы призвала провести 20 июля всеобщую забастовку

Оппозиционные к нынешнему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро силы призвали к всеобщей забастовке в стране 20 июля.

Призыв прозвучал в понедельник, 17 июля, после проведения символического референдума против планов президента Венесуэлы Николаса Мадуро изменить конституцию страны, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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"Час ноль начинается", - заявил один из лидеров оппозиционных сил Фредди Гевара. "Мы призываем всех граждан страны присоединиться в этот четверг в большом количестве и мирно к общенациональной забастовке в течение 24 часов", - добавил он.

Гевара назвал забастовку "механизмом давления и подготовки к эскалации" ситуации, которую оппозиционеры ожидают на следующей неделе.

В венесуэльской оппозиции также заявили, что готовы предпринять шаги с целью создания правительства "национального единства" и о назначении других судей в Верховный суд, намекнув на возможность образования параллельных государственных органов.

Напомним, 17 июля в народном референдуме, проведенном венесуэльской оппозицией, приняли участие почти 7,2 млн человек. Внутри страны проголосовали 6,5 млн человек, за рубежом - почти 700 тысяч венесуэльцев. Общее население Венесуэлы составляет около 31 млн человек.

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На референдум вынесли три вопроса: 98 процентов избирателей сказали "нет" конституционной ассамблеи, которую созывают по инициативе Мадуро, призвали армию защищать конституцию и поддержали досрочные выборы президента.

Оппозиция опасается, что конституционная ассамблея через изменения в основной закон может укрепить власть президента. До ассамблеи, по замыслу Мадуро, должны входить 500 делегатов - представителей разных общественных слоев, а не политических партий. По словам президента Венесуэлы, в состав конституционного собрания народа", кроме делегатов от рабочего класса должны быть приглашены и представители пенсионеров, людей с особыми потребностями и сексуальных меньшинств.