Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках своих конституционных полномочий созывает Национальное учредительное собрание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал El Nacional.

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Учредительное собрания созывается для реформирования венесуэльского государства, реформирования правовой системы, а также Конституции с целью достижения мира в республике, отмечает телеканал.

Мадуро отметил, что прибег к статье 347 конституции Венесуэлы, потому, что хочет, чтобы в парламенте страны были представители "рабочего класса, а не элит". В ближайшее время глава кабинета министров подпишет соответствующий указ.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал жителей страны не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах.

В своем Twitter он назвал созыв Учредительного собрания "конституционным мошенничеством диктатора Мадуро". "Народ - на улицы, чтобы не подчиняться подобному сумасшествию", - написал Каприлес.

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Он также заявил, что оппозиция "не примет продолжения мадуристского переворота" и обвинил Мадуро в намерении "убить конституцию боливарианской республики".

Уже несколько месяцев Венесуэла находится в глубоком политическом кризисе. Консервативная и правая оппозиция обвиняют главу государства в серьезных экономических проблемах и требуют проведения референдума об отстранении Мадуро, чьи полномочия истекают в 2018 году.