Более 7 миллионов венесуэльцев проголосовали на "незаконном" референдуме

В народном референдуме, проведенном венесуэльской оппозицией, приняли участие без малого 7,2 млн человек. Об этом утром в понедельник, 17 июля, сообщили организаторы плебисцита, передает DW.

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Оппозиционеры вынесли на голосование вопрос о конституционной реформе, запланированной президентом страны Николасом Мадуро. Противники действующих властей опасаются, что поправки в основной закон Венесуэлы приведут к дальнейшему ослаблению роли парламента и расширению полномочий президента. Сам Мадуро считает плебисцит, проведенный оппозицией, незаконным.

Внутри страны проголосовали 6,5 млн человек, за рубежом - почти 700 тысяч венесуэльцев. Общее население Венесуэлы составляет около 31 млн человек.

Подсчет голосов пока не окончен, об исходе референдума не сообщается. Социологические исследования, проводившиеся ранее, показывали, что предложенную Мадуро реформу поддерживают лишь около 20 процентов венесуэльцев.

Как сообщал УНИАН, в ходе голосования группа вооруженных сторонников действующих властей на мотоциклах напала на избирательный участок, расположенный в здании церкви на западе Каракаса. В результате атаки одна 61-летняя женщина была убита, еще три человека получили ранения.