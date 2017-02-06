Легендарная группа Black Sabbath дала свой последний концерт

Он состоялся в Бирмингеме, на родине музыкантов, передает Медуза со ссылкой на BBC.

Группа сыграла 15 песен, завершив выступление своим первым хитом — Paranoid.

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The final song and final bow pic.twitter.com/r0OJimzfjJ — BlackSabbath (@BlackSabbath) February 4, 2017

Лидер группы Оззи Осборн, которому в декабре исполнилось 68 лет, во время концерта поблагодарил фанатов, которые поддерживают группу на протяжении почти полувека.

Black Sabbath — одна из самых известных хеви-металл групп; в 2006 году она была включена в Зал славы рок-н-ролла. На протяжении почти 50 лет существования ее состав сильно менялся — в частности, из группы несколько раз уходил Оззи Осборн.

Заключительный тур Black Sabbath начался более года назад. За это время группа дала 81 концерт в Австралии, Азии, Южной и Северной Америке, а также Европе.