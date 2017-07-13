Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Президенты США и Франции Дональд Трамп Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине. Об этом Трамп сообщил на совместной пресс-конференции с Макроном в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась на сайте Белого дома.

Читайте такжеМеркель и Макрон заявили, что альтернативы "нормандскому формату" не существуетОб Украине президент США упомянул, когда говорил об итогах переговоров с французским коллегой, и, в частности, обращая внимание на позицию США по Парижскому соглашению об изменении климата.

"Но мы обсуждали много дел сегодня, включая режим прекращения огня в Сирии, и мы обсуждали Украину, мы обсудили много разных тем. Мы кратко затронули Парижское соглашение, и мы увидим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Также он предположил, что "может что-то произойти относительно Парижского соглашения, но мы увидим, что будет".

Как известно, президент США прибыл во Францию для участия в мероприятиях ко Дню взятия Бастилии 14 июля.

1 июня Трамп заявил о планах США выйти из Парижского климатического соглашения, объяснив, что этот договор "плохой" для американцев.