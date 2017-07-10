Макрон пригласил Трампа отметить День взятия Бастилии в ресторане с синими лобстерами и красной икрой

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа на ужин в одном из самых дорогих ресторанов Парижа, расположенном на Эйфелевой башне.

Об этом со ссылкой на французский журнал Paris Match американское издание The Washington Post.

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Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон "организовывает ужин для своего почетного гостя в парижском ресторане, расположенного на Эйфелевой башне, цены которого соответствуют его высоте". На обеде будут присутствовать оба президенты, их жены и окружения.

Встреча состоится в ночь на даты национального праздника Франции. 14 июля Франция отмечает День взятия Бастилии. Заметим, что ресторан имеет название "Ле Жюль Верн".

в настоящее время неизвестно, что будет подаваться в ночь президентского визита. Однако дегустационное меню ресторана включает деликатесы, такие как запеченные синие лобстеры, приготовленные с помидорами и черными оливками, золотистая картошка с икрой, а на десерт – поджаренный малина и абрикосы, с миндальным мороженым.