Во Франции прошел традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии (фоторепортаж)

В параде приняли участие представители различных видов войск французской армии и французского иностранного легиона, а также военные из Австралии, Испании и новозеландские воины маори.

Также на параде присутствовал президент Франции Франсуа Олланд, члены французского правительства и иностранные политики, в том числе госсекретарь США Джон Керри.

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День взятия Бастилии отмечается во Франции ежегодно 14 июля, начиная с 1880 года. И хотя в тексте постановления отсутствует привязка к конкретной исторической дате, в обосновании и в ходе дебатов праздник связывался с "Праздником Федерации", который прошел в 1790 г. - первой годовщиной взятия крепости-тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции, а также с самим штурмом как символом свержения абсолютизма.

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Как сообщал УНИАН, недавно во Франции отметили 100-ю годовщину начала Битвы на Сомме - одной из крупнейших битв в ходе Первой мировой войны, которая в значительной мере повлияла на дальнейший ход событий. Поминальные мероприятия по этому случаю также сопровождались военным парадом, в том числе в форме и с использованием оружия времен Первой мировой войны.