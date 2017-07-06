В Кремле не согласны с заявлением Трампа о дестабилизации РФ ситуации в Восточной Европе

В Кремле не согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о дестабилизации Россией ситуации в Восточной Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с таким подходом», - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что в Кремле рассчитывают, что встреча президента РФ Владимира Путина с Трампом позволит понять «истинный подход» американского лидера к отношениям с Россией.

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«Нет, у Кремля по-прежнему тоже нет понимания. Это такая взаимность, я бы сказал, о которой в данном случае можно только сожалеть. Но поэтому мы и ждем все первую встречу двух президентов. Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам, и главное - это будет возможность познакомиться, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание того, как выстраивать отношения с Белым домом.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты России и США провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге (7 июля) «хороший обмен» взглядами на природу отношений между двумя странами, поскольку Вашингтону намерения Москвы пока неясны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, на пресс-конференции в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп заявил, что США настроены на поддержание мира и безопасности в Восточной Европе. Он также отметил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Польшей в ответ на действия России и ее политику дестабилизации.