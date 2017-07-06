США настроены на поддержку мира и безопасности в Восточной Европе - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркивает, что США настроены на поддержание мира и безопасности в Восточной Европе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой, которая транслировалась на странице Белого Дома в Facebook.

В частности, президент США поблагодарил Польшу за доброжелательное отношение к более 5 тысячам американских солдат, которые базируются в Польше в рамках размещения многонациональных батальонов НАТО на восточных границах Альянса.

"Наш крепкий альянс с Польшей и НАТО по-прежнему крайне важен для сдерживания конфликтов и принятия шагов, чтобы война между великими державами никогда вновь не опустошила Европу, и чтобы мир был безопаснее и лучше. Америка настроена поддерживать мир и безопасность в центральной и Восточной Европе", - заявил Трамп.

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Он также отметил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Польшей в ответ на действия России и ее политику дестабилизации.

Кроме того, как отметил президент, США благодарны Польше за то, что она стала примером для каждого члена НАТО, поскольку выполнила требование о выделении на оборону суммы в размере 2% ВВП.

Как сообщал УНИАН ранее, по мнению Вашингтона, Россия «как гарант режима Асада», несет ответственность за обеспечение того, чтобы потребности сирийского народа были удовлетворены.