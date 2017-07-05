"Сидячая" встреча Трампа с Путиным: в Кремле рассказали, что не успеет объяснить российский президент

В Кремле признали, что вряд ли президент России Владимир Путин успеет изложить президенту США Дональду Трампу свое понимание «гражданской войны в Украине» из-за ограниченности встречи по времени.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Хотя речь идет о полноформатной «сидячей» встрече (Путина и Трампа), но в силу того, что она проходит на полях саммита, она будет достаточно ограничена по времени. Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он неоднократно озвучивал, предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла в Украине», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, с каким базовым посылом Путин отправляется в Гамбург на встречу с Трампом.

В то же время он заявил, что это будет хорошая возможность повторить российскую позицию о безальтернативности Минских договоренностей, выполнении этих договоренностей, и необходимости принятия мер для прекращения «провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны ВСУ».

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При этом он отказался уточнить, сколько именно минут предусмотрено на проведение встречи Трампа с Путиным.

По словам Пескова, также, в случае готовности США, темой встречи может стать совместная борьба с терроризмом в Сирии и перспективы урегулирования сирийского внутреннего конфликта.

Песков напомнил, что это первая встреча и знакомство двух президентов, что дает возможность надеяться на установление рабочего диалога, жизненно необходимого для всего мира для решения конфликтов и проблем, количество которых увеличивается.

Он добавил, что ожидает рабочей атмосферы в ходе встречи.

Как сообщал УНИАН, первая встреча президентов США и РФ состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки».

3 июля в Кремле в преддверии встречи Трампа и Путина заявили: «Ожидается, что президенты подробно обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей. В последние несколько лет они серьезно ухудшились. Белый дом с марта 2014 года существенно ограничил диалог и провозгласил курс на «системное сдерживание» России. В рамках его реализации американская сторона предприняла серию недружественных шагов в различных областях. Ключевая роль в давлении на Россию отводится санкциям. С российской стороны предприняты ответные меры – как зеркальные, так и асимметричные».

При этом в Кремле отметили, что страны способны многое сделать вместе для урегулирования «региональных кризисов – украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и др.».