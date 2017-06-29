В Калифорнии с аукциона продали R2-D2, меч Люка Скайвокера и шлем Дарта Вейдера из "Звездных войн"

Дроид R2-D2, который "снимался" в нескольких фильмах киносаги "Звездные войны" ушел с молотка в Лос-Анджелесе почти за 3 миллиона долларов. Об этом сообщает Associated Press.

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Аукционный дом Profiles in History выставил на продажу 43-дюймовый корпус, составленный из частей, использовавшихся во время съемок оригинальной трилогии, и он был продан за 2,76 млн долларов на аукционе в среду.

Кто купил дроида не сообщается. В итоге он оказался самым дорогим предметом реквизита франшизы, предложенным на аукционе. Световой меч Люка Скайуокера из первых двух фильмов продали за $450 000, шлем Дарта Вейдера - за $96 000.

Кроме того, с аукциона за 1,8 миллиона долларов была продана коллекция из 23 кораблей из "Звездного крейсера "Галактика".