За спин-офф "Звездных войн" взялся режиссер "Игр разума"

За спин-офф легендарной киносаги "Звездные войны" про молодого Хана Соло взялся оскароносный режиссер Рон Ховард. Об этом Lucasfilm объявили в четверг, после того, как предыдущие режиссеры неожиданно покинула проект, передает Reuters.

Читайте такжеЕдинственный лауреат трех "Оскаров" за лучшую мужскую роль объявил об уходе из кино

Благодаря своим работам "Фрост против Никсона" и "Игры разума" Ховард стал одним из самых известных голливудских режиссеров. Эти ленты получили 4 "Оскара", в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм.

Лента должна выйти на большие экраны в 2018 году.

Напомним, в среду президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди объявила, что режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные благодаря The Lego Movie (2014), покинули проект из-за "творческих разногласий".

"Фил Лорд и Кристофер Миллер – талантливые режиссеры, которые собрали великолепную команду актеров и съемочную группу, но стало понятно, что они имеют разное видение того, каким должен быть фильм, поэтому решили покинуть проект", - сказала Кеннеди.