Берлускони готовится вернуться в политику - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони готовится вернуться в политику по итогам местных выборов, прошедших в стране. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что на состоявшихся муниципальных выборах, прошедших 25 июня партия Берлускони Forza Italia (Вперед Италия) и правая «Северная лига» одержали победу в 16 из 22 городов.

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Как пишет издание, эта победа стала шоком для правящей левоцентристской демократической партии, особенно сильно повлиял тот факт, что Генуя, город, где традиционно преобладали левые взгляды, проголосовал за «правых».

Ранее Берлускони назвал избранного президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит «хорошим парнем с прекрасно выглядящей мамой».