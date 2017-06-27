Политсилы Нидерландов 103 дня не могут сформировать кабмин, сменили главного переговорщика

Бывший голландский политический деятель Геррит Залм стал новым посредником в переговорах о формировании нового правительства Нидерландов, которые продолжаются уже 103 дня, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на EUobserver.

Читайте такжеПроевропейские силы в ЕС вздохнули с облегчением: в Нидерландах побеждает партия премьера РюттеЗалм был министром финансов Нидерландов почти непрерывно с 1994 по 2007 годы, в том числе руководил процедурой введения евро в стране.

Переговоры о коалиции продолжаются с марта между четырьмя политическими партиями. Залм член либеральной партии VVD, которая набрала больше всего голосов на выборах в марте. Она ведет переговоры с правоцентристскими партиями Христианские демократы и D66 и консервативным христианским союзом.

Процесс формирования правительства Нидерландов уже превысил послевоенный средний период в 88 дней и станет самым длинным с 1977 года, если переговоры затянутся еще на месяц, что вполне вероятно.